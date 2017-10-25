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Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi golcü sıkıntısı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 17:53


TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda deplasmanda Çorum Belediyespor'u 6-0 yenen Trabzonspor'da, Hugo Rodallega'nın kırmızı kart görmesi Galatasaray maçı öncesi forvette sıkıntıya neden oldu.

Ligde geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan maçta sakatlanarak en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Burak Yılmaz'ın yokluğunda Rodallega da kart cezalısı durumuna düştü.

Bordo-mavili takımın gol yollarında tek forvet oyuncusu Senegalli futbolcu Dame N'Doye kaldı. N'Doye, geçen sezon Galatasaray ile ligde oynanan iki maçta da 1'er gol olmak üzere 2 gol atma başarısı göstermişti.

Senegalli forvet, bordo-mavili takımın deplasmanda 1-0 kazandığı karşılaşmada galibiyet golünü kaydederken ikinci yarı Trabzon'da 2-0'lık galibiyette takımının ilk golünü atan isim olmuştu.

Bu sezon ligde 2 maçta 88 dakika süre alan ve golle tanışamayan N'Doye, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor karşısında oyuna girdiği son 22 dakikaya 2 gol sığdırdı.

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