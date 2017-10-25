İç çamaşırı kutusunda sigara kaçakçılığı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kadın iç çamaşırı kutularına gizlenmiş 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu'nun Suşehri ilçesi kesiminde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Uygulamada, Erzurum'dan İstanbul'a giden bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu.
Ekiplerin yaptığı aramada, koliler içerisinde kadın iç çamaşırı kutularına gizlenmiş vaziyette 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.