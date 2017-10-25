Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu madde sattığı öne sürülen bir kişi yakalandı. Zanlıyla birlikte esrar ele geçirildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde polis, şüphelendiği iki kişiyi durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan zanlılar ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Polis, isminin S.D (16) olduğu öğrenilen kişiyi yakalarken, diğer şüpheli izini kaybettirdi.
Yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada satışa hazır 6 sarım esrar ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alınırken, polis kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.