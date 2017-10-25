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Şanlıurfa'daki terör operasyonu

25 Ekim 2017 Çarşamba, 17:57
Şanlıurfa'daki terör operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının yanı sıra alınan ifadeler doğrultusunda 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Güvenlik güçleri tarafından işlemleri tamamlanan 12 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

Viranşehir merkez ve kırsaldaki bazı mahallelerde 19 Ekim'de düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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