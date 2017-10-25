Usülsüz engelli raporlarıyla araç alındığı iddiası

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AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli yüksek modelli otomobilleri usulsüz şekilde satın alarak ya da engellilere sağlanan haklardan yararlanarak devleti zarara uğrattıkları öne sürülen 8 kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin heyet raporu vermeye yetkili bir hastanenin bilgi sistemlerine sızarak usulsüz "engelli sağlık kurulu raporu" düzenlediklerini tespit etti. Bunun üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu, zanlıların ÖTV indirimli yüksek modelli otomobilleri satın alıp devleti zarara uğrattıkları ayrıca devletin engellilere tanıdığı bazı haklardan usulsüz olarak yararlandıkları ya da bazı kişilerin yararlanmasını sağladıkları belirlendi.

- Polis 91 kişinin ifadesini aldı

Bu süreçte polis ekipleri, 63'ü şüpheli 91 kişinin ifadesini alındı. Yaklaşık 5 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alının zanlılara yönelik Ağrı ve 2 ayrı şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, T.A, E.İ, C.G, M.Ö, M.D, Ö.A, S.Ş. ve Ö.A gözaltına alındı, bol miktarda usulsüz düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu ve 40 lüks otomobil ele geçirildi.