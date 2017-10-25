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Şehit Keserci'nin ismi okulda yaşatılacak

25 Ekim 2017 Çarşamba, 18:02

VAN (AA) - Adana'da 1996 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Ramazan Keserci'nin adı, memleketi Van'ın Erciş ilçesindeki bir okula verildi.

Sahil Kent Mahallesi'ndeki Erciş İmam Hatip Ortaokulunun isminin "Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu" olarak değiştirilmesi dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, şehitlerin isimlerini ilçenin her yerinde yaşatacaklarını söyledi.

Şehidin adının verildiği okulda yetişecek öğrencilerin bu ismin gereklerine uygun yetişmesi temennisinde bulunan Yaşar, "Bu vatana bedel vermek sadece toprağa kan dökmek değildir. Terini toprağa dökmek, beynini bu vatana yormak ve bu ülkenin geleceğinin inşasında katkı sahibi olmak için uğraşsınlar." dedi.

Törene, şehidin babası Muzaffer Keserci, İlçe Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

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