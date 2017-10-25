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Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanan zanlı adliyeden kaçarken yaralandı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 18:02
Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanan zanlı adliyeden kaçarken yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, adliyeden kaçmak isterken yaralandı.

Erkan Ö. (36) uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Erkan Ö, çıkarıldığı mahkemenin hakkında tutuklama kararının ardından savcılık katında müzekkere işlemlerinin yapılacağı esnada kaçmak istedi.

Adliye binasının 1. katından atlayan zanlı yemekhane çatısına düşüp yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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