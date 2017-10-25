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Eşkinat'a adli kontrol ve yurt dışı yasağı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 18:02

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, çıkarıldığı mahkemece imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde ifadesi alınan ve savcılık ifadesi sonrası adliyeden ayrılan Belediye Başkanı Eşkinat, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısısı Güngör Karakoç'un talimatıyla tekrar ifadeye çağrıldı.

Bunun üzerine Eşkinat, yeniden Tekirdağ Adliyesi'ne geldi.

Cumhuriyet Savcısı Ömer Çolak tarafından ifadesi alınan Eşkinat, mahkemeye sevk edildi.

Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği, imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Eşkinat'ın serbest bırakılmasına hükmetti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem Eşkinat'ın 23 Ekim Pazartesi günü yerel bir gazetede çıkan CHP Tekirdağ Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasıyla ilgili haberi ihbar kabul ederek, "Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatmıştı.



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