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Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

25 Ekim 2017 Çarşamba, 18:08
Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da, 20 metre yüksekliğindeki ağaç seyir halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Hatip Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan Kazım Özyürek idaresindeki 59 FN 800 plakalı hafif ticari aracın üzerine büyük bir gürültüyle ağaç devrildi.

Araç hasar görürken sürücü Özyürek, kazadan yara almadan kurtuldu.

Aracında maddi hasar meydana gelen sürücü Özyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Yolda şehir merkezine doğru seyir halinde gidiyordum. Yağışın ve rüzgarın etkisiyle kökünden kurtulan ağaç aracımın üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Ne olduğunu anlayamadan arabadan inerek kaçtım.'' dedi.

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