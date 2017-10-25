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KARS (AA) - Kars'ta, Atatürk Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) iş birliğiyle "100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

KAÜ yerleşkesindeki Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan burada yaptığı konuşmada, Kafkasya'nın, Türk-Rus mücadelesinin en uzun ve en kanlı coğrafyalarından birini teşkil ettiğini söyledi. Özcan, "Birinci Dünya Savaşı günlerinde yaşanan Sovyet ihtilali, önce Rusya'yı ardından çevre bölgeleri derinden etkilemiştir. İhtilal, siyasi ve askeri yapıları değiştirerek bölge milletlerini yeni duruma ayak uydurmaya zorlamıştır." dedi.

Özcan, Kafkasya'nın konum itibariyle kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde önemli bir geçiş noktası olduğunu vurgulayarak, "Kafkasya'nın stratejik değeri coğrafyasının yanı sıra farklı millet ve kültürlere ev sahipliği yapmasından kaynaklanmaktadır. Kars Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısıdır. Şehrimiz, taşıdığı coğrafi ve kültürel potansiyeli itibarıyla önemli bir konuma sahiptir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars, Osmanlı Devleti'ne katıldığı tarihten itibaren ise serhad şehri konumuna yükselmiştir." şeklinde konuştu.

Türkiye, Rusya ve Azerbaycanlı heyetlerin katıldığı sempozyumda, bazı katılımcılar konuşma yaptı.

Sempozyum, cuma günü sona erecek.