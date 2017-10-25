Manisa'da kaçak kazı operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1'inci derece sit alanı içerisinde bulunan Sart Mahallesi mezarlık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yaptığı belirlenen A.B. (64), M.G. (50), M.Y. (51) ve M.Y. (55), kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.