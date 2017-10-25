Oğlundan korkup balkona sığınan kadını itfaiye kurtardı

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı oğlunun evin kapısını kilitleyip dışarıya çıkmasına izin vermemesi üzerine balkona çıkıp yardım isteyen yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde eşinden ayrılan ve apartman dairesinde oturan annesi Hayriye Kavman'ın (63) yanına gelen Süleyman Kavman, evde annesi ile tartıştı. Süleyman Kavman'ın evin kapısını kilitlemesi üzerine Hayriye Kavman, çıktığı balkonun kapısını kilitleyip yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Süleyman Kavman'ı ikna edemeyince, anne Hayriye Kavman'ın aşağıya indirilmesi için itfaiye ekiplerini çağırdı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın birinci katındaki balkonda bekleyen anne Kavman'ı itfaiye aracının merdivenini kullanarak aşağıya indirdi.
Daha sonra, yeniden görüşülüp ikna edilen Süleyman Kavman da polislere kapıyı açtı.
Süleyman Kavman, annesinin şikayeti üzerine ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.