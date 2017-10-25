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Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması

25 Ekim 2017 Çarşamba, 18:27
Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen dere akıntısına kapılan kayıp askerin aranmasına hava muhalefeti nedeniyle güçlükle devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, kayıp askeri arama çalışmalarına, İstanbul ve Tekirdağ'dan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ve itfaiye ekipleri katılıyor.

Hava muhalefeti nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Arama çalışmalarının, hava uygun olduğu sürece devam edeceği bildirildi.

Sağanak nedeniyle Galata Deresi'nin debisi yükselmiş, karşıya geçemeyen vatandaşlar polisten yardım istemişti. Su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri, askerden yardım talep etmişti. Bunun üzerine gelen ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Karşı kıyıya geçmek isteyen, içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde akıntıya kapılmıştı. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker akıntıya kapıldı.


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