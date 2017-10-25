Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,27 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,82
|0,82
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,76
|0,76
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,80
|0,83
|TTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,89
|0,91
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Bakliyat ve malulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,88
|8,88
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|16,50
|16,50
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,90
|6,80
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,27
|6,27
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik iç
|Kg
|4,00
|7,75
|TTS
|Ay çekirdeği yağlık
|Kg
|2,60
|2,60
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,49
|8,49
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|9,10
|9,10
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|10,36
|10,36
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|10,90
|13,20
|TTS
|Keten tohumu
|Kg
|2,85
|2,85
|TTS
|Pamuk çekirdeği yemlik
|Kg
|0,82
|0,82
|TTS
|Küspeler
|Ay çekirdeği küspesi
|Kg
|0,63
|0,63
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Çörek otu
|Kg
|10,15
|10,15
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış