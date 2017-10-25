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Denizli Ticaret Borsası

25 Ekim 2017 Çarşamba, 18:30

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,27 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg0,820,82MTS
Mısır yemlikKg0,760,76MTS
Mısır yemlikKg 0,800,83TTS
Buğday ekmeklikKg 0,890,91TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,850,85MTS
Bakliyat ve malulleri
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,888,88 MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 9,50 9,50 TTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg 16,5016,50TTS
Ay çekirdeği çerezlik Kg 4,90 6,80TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 6,27 6,27 MTS
Ay çekirdeği çerezlik içKg 4,007,75TTS
Ay çekirdeği yağlık Kg 2,60 2,60 TTS
Haşhaş tohumu beyazKg 8,498,49MTS
Haşhaş tohumu beyazKg 9,10 9,10 TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 10,36 10,36 MTS
Haşhaş tohumu maviKg 10,9013,20TTS
Keten tohumuKg2,852,85TTS
Pamuk çekirdeği yemlikKg 0,820,82TTS
Küspeler
Ay çekirdeği küspesiKg 0,630,63TTS
Kuru meyveler
Leblebi sarı (9 mm)Kg9,509,50TTS
Çeşitli maddeler
Çörek otuKg 10,1510,15TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış


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