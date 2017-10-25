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Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

25 Ekim 2017 Çarşamba, 18:30

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan eski polislerden biri 6 yıl 3 ay, diğeri 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen tutuklu sanıklardan eski polis memuru Ahmet Akçakoca'ya "Silahlı terör örgütü üyesi" olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sanık Akçakoca, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Mahkeme, ''ByLock'' kullanan ve tutuklu yargılanan eski polis memuru Zahit Baydaş'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi ve tutukluluk halinin devam etmesini hükmetti.

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