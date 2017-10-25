Edirne'deki FETÖ/PDY davası

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EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, Edirne’deki ceza infaz kurumlarında görev yapan memurlar ile bir SGK memurunun aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ali Polat, Erkan Gökmen, Polat Pala ve Fatih Emre duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları da duruşmada yer aldı.

İnfaz koruma memurlarına sohbet hocalığı yaptığı iddia edilen Polat, savunmasında, bu yapının içinde bulunduğu dönemdeki eylemlerinin, suç olduğunu düşünmediğini söyledi.

2013 yılında cemaatten ayrıldığını anlatan Polat, "2013 başlarında ben ayrıldım. Zaten o zamana kadar gelen kişilerin isimlerini vermiştim. O dönemde böyle bir yapının içinde bulunduğumdan dolayı pişmanım." dedi.

Diğer tutuklu sanık Erkan Gökmen ise ByLock ile ilgili gelen tespit ve değerlendirme tutanağında ciddi çelişkiler olduğunu iddia ederek “Ben bu programı kullanmadım.” ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanıklar Pala ve Emre de suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu yargılanan sanık Polat'ın tahliyesine, diğer sanıkların da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.