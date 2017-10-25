Kafedeki silahlı kavgaya dava

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MALATYA (AA) - Malatya'da bir kafede 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Merkez Battalgazi ilçesi Kanalboyu Caddesi'ndeki bir kafede 20 Mart'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Burak Akpınar, Hakan Kaba, Serdar Ökten ve Erdinç Barutçu'nun ölümüne ilişkin tutuklu şüpheliler Aykut Ökten, Yasin Ertaş, Kerem Dereili, Enes Kaba, Eren Duran ve Suat Ağzıküçük ile tutuksuz şüpheliler Abuzer Burak A, Ahmet D. ve Umut Y. hakkında "Kasten öldürme, silahla kasten yaralama, silahla yaralamaya teşebbüs, geceleyin silahla birden fazla kişi ile yağma" suçlarından iddianame hazırladı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, kafe işletmecisi Aykut Ökten'in Hakan Kaba'yı meşru müdafaa altında hareket ederek öldürmekten ceza verilmesine yer olmadığına, Erdinç Barutçu'yu öldürmesinden dolayı ise müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edilirken, Yasin Ertaş'ın Burak Akpınar'ı öldürmekten dolayı müebbet, yaralamadan da 15 yıla kadar, Enes Kaba'nın Serdar Ökten öldürmesinden dolayı müebbet, yağma ve yaralamalardan dolayı da 21 yıla kadar, Kerem Dereili'nin yağma ve yaralamadan 30 yıla kadar, Suat Ağzıküçük'ün yağma, yaralama ve silah bulundurmadan 33 yıla kadar, Eren Duran, Ahmet D'ye ve Umut Y'ye yağmadan 15 yıla kadar, Abuzer Burak A'ya da kasten yaralama ve silah bulundurmaktan 8 yıla kadar ceza verilmesi istendi.

- Hesap tartışması

Maktül Hakan Kaba'nın olay günü sabah müşteri olarak gittiği kafede arkadaşlarıyla yüksek sesle tartıştığı belirtilen iddianamede, bir müddet sonra kasaya giderek hesabı sormaksızın 100 lirayı kasadaki görevliye doğru attığı, görevlinin ise kafe işletmecisi Aykut Ökten'in verdiği talimatla "hesabın 5 lira" söylemesi üzerine "düşük hesapla küçük düşürüldüğü" gerekçesiyle tartışma yaşandığı belirtildi.

İddianamede olaydan sonra Kaba'nın kafede bulunan bir kadının telefonunu arayarak işletmeci Aykut Ökten ile konuştuğu ve "kendisini kız arkadaşlarının yanında küçük düşürdüğünü" ve "acı kahveni içmeye geliyorum" dediği aktarıldı.

Akşam saatlerinde beraberindekilerle kafeye giden Kaba'nın, yanlarına gelen işletmeci Aykut Ökten ile tartıştığı ifade edilen iddianamede tarafların birbirlerine ateş açtıkları belirtildi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

