İzzetbegoviç Şanlıurfa'da Suriyeli sığınmacılarla buluştu

ŞANLIURFA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, Suriyeli sığınmacılara hitaben

İzzetbegoviç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, konik kubbeli evleri ve farklı mimarisiyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesinde incelemelerde bulundu.

Dünyanın ilk İslam üniversitesi kalıntılarının bulunduğu ilçede, rasathane ve Emeviler döneminden kalma tarihi Ulu Cami'yi ziyaret eden Bakir İzzetbegoviç, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik'ten bilgi aldı.

İzzetbegoviç, daha sonra Suriyeli sığınmacıların barındığı Harran'daki konteyner kente geçerek, savaş mağdurlarıyla buluştu.

Kendisini halk oyunları gösterisiyle karşılayan Suriyeli çocuklarla ilgilenen Bakir İzzetbegoviç, miniklere çeşitli hediyeler dağıttı.

İzzetbegoviç, toplantı salonunda barınma merkezi hakkında bilgi alarak, sığınmacıların sorunlarını dinledi.

Burada Suriyelilere hitap eden İzzetbegoviç, zulüm altında kalan insanları ziyaret etmek amacıyla buraya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sizleri hiç kimse Boşnaklar kadar anlayamaz. Suriye'den ilk keder ve acı fotoğrafları bize ulaştığında biz kendi acı ve kederlerimizi o fotoğraflar üzerinde tatmış ve hatırlamış olduk. Çünkü bizim halkımızın yarısı güç ile kendi yuvalarından, kendi evlerinden sürülmüştür. Tüm yaşadığımız evler bombalandı ve zarar gördü. Şehri savunmak üzere erkekler şehirde kaldı, kadın ve çocuklar ise muhacir oldu. Siz şimdi nasıl Türkiye'de barınıyorsanız bizim akrabalarımız, hanımlarımız, çocuklarımızdan da Türkiye'ye gelenler olmuştu."

Her zaman olduğu gibi Suriyeli mazlumlara da sahip çıkan Türkiye'ye teşekkür eden İzzetbegoviç, şunları söyledi:

"Yüce Allah'a hamd olsun bugün Türkiye çok güçlü. Türk kardeşlerimiz bize böyle baktıkları için, bizim dertlerimizi dert edindiği için, Türkiye toprakları savaş görmesin diye Allah'a dua ediyorum. Savaş hiçbir zaman bitmeyecek gibi görünüyor. Bizim savaşımız bitti çok şükür, sizin savaşınız da bitecek, sizler özgürlükler içinde tekrar yaşayacaksınız. O günler gelene kadar yanınızda büyük abi Türkiye, küçük kardeş Bosna Hersek var. Size her türlü yardımı etmeye hazırız."

Bakir İzzetbegoviç'e, konuşmanın ardından bir sığınmacı tarafından çizilen babası Aliya İzzetbegoviç'in resmi hediye edildi. Bu sırada duygulandığı görülen İzzetbegoviç, beraberindekilerle dua etti.

Sığınmacıların yoğun ilgi gösterdiği Bakir İzzetbegoviç, bir konteyneri ziyaret edip aileyle sohbet etti.

Hastanede kalan Suriyelilere de geçmiş olsun dileğinde bulunan İzzetbegoviç, ziyarete ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sayede Türkiye'nin nasıl içten ve hassasiyetle Suriyeli kardeşlerine baktığını görme fırsatları olduğunu belirtti.

Bosna Hersek olarak da Suriyeliler için yardım kampanyası gerçekleştirdiklerini anlatan İzzetbegoviç, "İnsanların ve özellikle çocukların yüzlerine baktığımızda burada kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini görebiliyorsunuz. Ama her insan için yuva başkadır. Onun için dua ediyoruz ve umuyoruz ki bir an evvel kendi evlerine dönsünler. Kendilerini bugün selamlama fırsatını bulduk. Onlara 'biz de savaşı yaşadık, her savaş biter' mesajını verme fırsatını bulduk." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç'e ziyareti sırasında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ilgililer eşlik etti.