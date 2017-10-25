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54. Uluslararası Antalya Film Festivali

25 Ekim 2017 Çarşamba, 18:49

ANTALYA (AA) - 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Zor Bir Karar" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Antalya Kültür Merkezi Perge salonunda, Türk yönetmen Ender Özkahraman'ın yönetmenliğini üstlendiği "Zor Bir Karar" filminin gösterimi yapıldı.

Filmin ardından yapılan soru cevap bölümüne katılan yönetmen Özkahraman, filmin macerasının altı yıl önce başladığını, Antalya Film Festivali'nde yapılan gösterimiyle son bulduğunu söyledi.

Özkahraman, Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ulusal kategorinin uluslararası kategoriyle birleştirilmesine tepki gösterenlerden, festivale katılmaması yönünde telkin alıp almadığı yönündeki soruya, hiç kimseden telkin ve uyarı almadığı yanıtını verdi.

Ulusal kategorinin kaldırılmasına yakınanların çoğunun arkadaşı olduğunu ifade eden Özkahraman,"Onların yakınmalarını da anlıyorum. Ben de onlara kızgın ya da kırgın değilim. Böyle olmasını istemezdim. Her iki tarafı da memnun eden bir çözüm olmasını isterdim. Ulusal yarışmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Filmimin burada gösterilmesinden dolayı ekip olarak çok mutluyuz. Çok iyi Kürtçe konuşamıyorum. Annem Türk, babam Kürt. Kürt kızının hikayesini anlattım, bunu Kürtçe anlatmam gerekirdi." diye konuştu.

Filmin başrol oyuncularından Şükran Aktı, birçok genç kız gibi ergenlik döneminde ve biraz büyüdüğünde burnunu yaptırmak istediğini, ancak filmle beraber burnunu sevdiğini kaydetti.

Oyunculardan Kemal Seven ise kızı Zelal'in bir tiyatro oyunu sırasında yönetmen Ender Özkahraman ile tanıştığını bildirdi.

Kızı aracılığıyla kendisinin de Özkahraman ile tanıştığını anlatan Seven, "Yönetmen Özkahraman bana filmdeki rolü önerdi. Onu kibarca kabul etmedim. Ancak kurulan sıcak ilişkiler beni bu noktaya getirdi. Hakikaten yoğun ve özverili bir çalışmaydı. Amatör bir ruh ama profesyonel bir anlayışla bugüne geldik. Katılımcılar salonu doldurdu, mutlu olduk." diye konuştu.

Oyunculardan Feyyaz Duman da Kürtçe bilen oyuncu olması nedeniyle kadroya dahil olduğunu söyledi.

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