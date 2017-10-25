Siirt'teki FETÖ davasında ara karar açıklandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 79'u tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davada ara karar verildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesindeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevinden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden, İl Jandarma Komutanlığında koruma olarak görev yapan eski Uzman Çavuş Muzaffer Karaboğa'nın ise Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, davaya ilişkin tanık ifadeleri ve avukat savunmalarının ardından sanıkların savunmaları da tamamlandı.

- Ara karar açıklandı

Savunmaların ardından yaklaşık 5 saat ara verilen duruşma sonucunda tutuklu sanıklardan darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığında koruma olarak görev yapan eski Uzman Çavuş Muzaffer Karaboğa'nın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 21 Aralık'a ertelendi.

Sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.