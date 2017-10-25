Bayburt'taki FETÖ/PDY davası

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan 7 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgüt adına askeri okullara öğrenci hazırladığı öne sürülen tutuklu sanık Dorukhan Mehmet Taşkın ile diğer tutuklu sanıklar Tamer Ergül, Remzi Duygu, Recep Yılmaz, Mine Olüç, İsmail Can, Abdulkadir Özarı, avukatları, yakınları ve bazı tanıklar katıldı.

Mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren İsmail Hakkı D, tutuklu sanık Dorukhan Mehmet Taşkın'ı Bayburt'ta askeri okullara hazırlandığı süreçte tanıdığını söyledi.

Taşkın'ın örgüt içinde "bölgeci" olarak tanımlandığını ve "Ömer" kod ismini kullandığını anlatan tanık İsmail Hakkı D, bölgecinin de örgüt içindeki ev abilerinin sorumlusu olduğunu belirtti.

İsmail Hakkı D. kendisinin jandarma mülakatlarına hazırlandığını ancak Dorukhan Mehmet Taşkın'ın askeriyenin diğer sınavlarına da girmesini ve mülakatlar öncesinde kendisine bazı sorular vererek bu sorulara da çalışmasını, bunların sınavda çıkabileceğini söylediği yönündeki bilgileri mahkeme heyetiyle paylaştı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Muhammet Kemal D. de sanık Dorukhan Mehmet Taşkın ile örgüt evinde askeri okullara öğrenci hazırlanması münasebetiyle tanıştığını ifade etti.

Sanık Dorukhan Mehmet Taşkın'ın bu süreçte kendileriyle askeriyede nasıl bir ortamda çalışacakları yönünde bilgiler paylaştığını anlatan Muhammet Kemal D, şunları kaydetti:

"Dorukhan Mehmet Taşkın askeri okullara hazırlayacağı öğrencileri yine örgüt dersanesinde kendi seçerdi. Hazırlık sürecinde öğrencileri askeri okullara hazırladığını asla söylemezdi ancak sınava bir ay kadar zaman kalınca söylerdi. Yine bana bu süreçte kilo fazlam olduğu için birkaç kilo vermem gerektiğini söyledi. Ben örgüt evinde kaldığım için bana 'Bizim evlerden çık, kimseyle irtibata geçme, yalnızca benimle görüş' dedi. Ben de o zaman söylediklerini yaptım."

Duruşma, diğer tutuklu sanıkların mahkeme başkanının bazı sorularını yanıtlaması ve savcının dosya hakkındaki mütalaasının ardından kararın açıklanması için 1 Kasım'a ertelendi.