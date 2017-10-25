GÜNCELLEME - Osmaniye merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 65 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 56'sı muvazzaf olmak üzere 77 askeri personelden gözaltına alınan 65'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 5'i savcılık tarafından salıverildi, 34'ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 12 şüphelinin ise başka soruşturmalar kapsamında cezaevinde olduğu belirtildi.

- "Mahrem imamların" isimlerini verdiler

Soruşturma kapsamında serbest bırakılan askerlerin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek kendilerinden sorumlu "mahrem imamların" isimlerini verdiği öğrenildi.

İtiraflar doğrultusunda 16 şüphelinin kimliğinin belirlendiği, bunlardan bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu için cezaevinde tutulduğu ancak "mahrem imam" olduğunun bilinmediği tespit edildi.

Dosya kapsamındaki "mahrem imamlarının" genelde öğretmen, ikisinin ise adliye personeli olduğu belirlendi.

Kimliği belirlenen zanlılara yönelik soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.

Osmaniye merkezli 33 ilde 11 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı şüpheliler gözaltına alınmıştı.