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Safranbolu'da engellilere mobil şarj istasyonu

25 Ekim 2017 Çarşamba, 19:17

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engellilerin kullandığı araçlar için şehrin üç noktasına "engelli aracı şarj istasyonu" konuldu.

Safranbolu'nun en işlek yerlerine konulan istasyonlarda engelliler ücretsiz olarak araçlarını şarj edebilecek.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Misak-ı Milli Meydanı, Tarihi Çarşı ve Safranbolu Devlet Hastanesine şarj istasyonu kurduklarını söyledi.

Belediye olarak bütün vatandaşlara hizmet ettiklerini dile getiren Ürkmezer, "Dünya Miras Kenti Safranbolu'da engellilerin araçları için şarj istasyonu eksikliğini gördük. Kaymakamlık ve belediyedeki arkadaşlarla beraber çalışmalarımızda bütün vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması gerektiğine inanıyoruz. Bu da bu doğrultuda amaçlanmış bir çalışma. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda da binalarımızın, kaldırımlarımızın, yapacağımız bütün yerlerin engellilere yönelik en iyi hizmet olmasına dönük çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Bunun devletin bir hizmeti olduğunu aktaran Ürkmezer, bundan sonra da daha iyi hizmet vermek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.


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