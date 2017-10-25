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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ üyeliği davası

25 Ekim 2017 Çarşamba, 19:30

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu 11'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklar A.İ.H, H.K.M, A.A.A, B.S.M, W.S.M, J.M.K.A, K.J.M.A, M.Z.A, M.M.A, S.M.H, A.İ.H. ile tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan S.M.H. savunmasında, DEAŞ'la ilgisinin olmadığını iddia ederek, 27 yıl Irak'ta Araçlar Bakanlığında çalıştığını söyledi.

DEAŞ'ın evini ve parasını aldığını ileri süren S.M.H, suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu sanıklardan J.M.K.A. ise DEAŞ'la bağlantısı olmadığını iddia ederek, normal bir hayat sürebilmek için Türkiye'ye geldiğini öne sürdü.

Sanık M.Z.A, tanığın beyanındaki gibi annesinin tanığı tehdit etmediğini, sadece uyardığını savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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