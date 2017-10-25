Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik yıl açılışı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle ilgili, "Evlilik sivil bir işlemdir. Bu konunun anayasası olan Medeni Kanun, 'yetkili memur, evlendirme memuru' demektedir. Bu memurun kim olacağı ikincil bir alt düzenlemedir." dedi.

Ayrancı, Uluyazı Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2017-2018 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin hızla büyüdüğünü kaydetti.

Karatekin Üniversitesinin hedefinin, yeni ilim ve irfan medeniyeti kurmak olduğunu belirten Ayrancı, "Bu amaca ulaşmak için fen bilimlerinden sosyal bilimlere ve diğer karma alanların her dalında yoğun, azimli ve kararlı şekilde çalışmaktayız. Bu hedefe, üniversitelerin bilimsel rekabetle cazibe merkezi olacağının bilinciyle hareket ederek ulaşacağız." diye konuştu.

Kanunla rektör atama sistemine de değinen Ayrancı, şöyle konuştu:

"Bilim adamını kısır seçilme kıskacından çıkaran bu yöntem olumlu sonuçlarını benim şahsi tecrübem de göstermiştir. Bu yeni sistem üniversite içinde yapılacak atamalarda liyakat sistemini destekleyecektir. Başkanlık sisteminin bir modeli olan üniversite yönetim modelinde görünen bu olgu devletin yürütme erkinin uygulamasında da aynı özellikleri göstermektedir."

Türk milleti olarak kısır ve hazımsız çekişmelerden uzak durulması gerektiğini, zamanın birlik ve beraberlik zamanı olduğunu vurgulayan Ayrancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin son zamanlarda bir müftü nikahı konu edilmektedir. Bu konuda müftü tarafından kıyılan nikahın ne lehinde konuşan ne de aleyhinde konuşan reel bir zemine dayanmaktadır. Bir hukuk profesörü olarak, şunu söylemeliyim. Evlilik sivil bir işlemdir. Bu konunun anayasası olan Medeni Kanun, 'yetkili memur, evlendirme memuru' demektedir. Bu memurun kim olacağı ikincil bir alt düzenlemedir. Ancak kayıt altına alınması kamusal alana ilişkindir. Medeni hukuk profesörü olarak, kanun evlendirmeye yetkili memur önünde nikaha izin vermektedir. Kanunu aldığımız mehaz İsviçre Medeni Kanunu devlet görevlisi olan müftülerin, köy muhtarlarının, gemi kaptanlarının, konsolosların, esasen şehir aydınlatması, çöp toplanması gibi temel hizmetleri vermesi gereken belediye memurlarının yaptığı işlemleri yapabilmesi sıradan bir hukuki süreçtir."

Konuşmanın ardından Geleneksel Türk Kıyafetleri Defilesi gerçekleştirildi. Daha sonra profesör olan öğretim görevlilerine cübbeleri giydirildi ve Prof. Dr. Murat Arı tarafından açılış dersi yapıldı.

Törene Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Harun Akça, bazı üniversite rektörleri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, akademik personel, davetliler ve öğrenciler katıldı.