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Kardemir Karabükspor kupa maçına hazır

25 Ekim 2017 Çarşamba, 20:19


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik çalışma yaptı.

İdmana, sakatlıkları bulunan Kerim Zengin, İshak Doğan ve Mustapha Yatabare katılmadı. Luis Ibanez ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-mavili ekip, Metin Türker Tesisleri'nde sakat oyuncularından yoksun kampa girdi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

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