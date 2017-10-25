Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sonucunda, A.A. isimli şüpheliyi takibe aldı.
A.A'nın aracı Fatih Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 1 adet (1.80×50 santimetre boyunda) mezar lahit kapağı, 38 sikke, 7 yüzük, 3 kolye tokası, 1 kadeh, 1 vaftiz sürahisi, 2 kase parçası, broş ve 5 santimetre büyüklüğünde heykel ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.