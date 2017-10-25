Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serdar Diyadin, Mehmet Metin
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, İbrahim İşçi, Medjani, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Ndinga, Cyriac, Cem Özdemir (Dk. 64 Emre Kılınç), Ergin Keleş (Dk. 69 Mert Hakan Yandaş), Muhammet Demir (Dk. 83 Bifouma)
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Kaan Dorak, Mustafa Altun (Dk. 77 Melih Vardar), Ramazan Erarslan, Sedat Yahşi, Ali Helvacı (Dk. 78 Serkan Özen), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Gökhan Özer, Tayfun Vurgun, Samet Dağlı, İlyas Ural (Dk. 57 Fatih Küçük)
Goller: Dk. 30 (penaltıdan) ve Dk. 47 Muhammet Demir, Dk. 73 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Gökhan Özer (Kızılcabölükspor)
Sarı kart: Dk. 35 Cyriac (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig takımlarından Kızılcabölükspor'u 3-1 yenerek tur atladı.