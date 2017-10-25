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Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu

25 Ekim 2017 Çarşamba, 20:31

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince turistik bölgelerdeki uyuşturucu satıcılarına yönelik Muğla merkezli Kırklareli, Antalya, Yalova, Niğde, Siirt, Afyon, Mersin, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Aydın, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşen polis "Nedip Cengiz Eker"in adı verilen operasyonda adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 33'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Zanlılardan 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla merkezli 14 ilde 21 Ekim tarihinde 264 polis ve 8 dedektör köpeğin katıldığı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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