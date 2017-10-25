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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

25 Ekim 2017 Çarşamba, 20:32


Salon: Edip Buran

Hakemler: Chrisostomos Schinas, Alın Nikolea Dragos, Manoli Christina

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Gajic 13, Hartley 19, Cado 16, Thomas 11, Deniz Çolakoğlu, Tuğba Taşçı, Gülşah Gümüşay, Aysun Yararbaş, Melike Tuğba Oral

Enisey: Goldyreva 14, Kiryanova 3, Monroe 15, Svartyle 13 , McCallum 2, Kunakova, Marchenkova 11, Dorovskikh 2, Kiseleva 2

1. Periyot: 10-14

Devre: 36-32

3. Periyot: 45-48

MERSİN (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Rusya'nın Enisey takımını 69-62 yendi.

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