Salon: Edip Buran
Hakemler: Chrisostomos Schinas, Alın Nikolea Dragos, Manoli Christina
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Gajic 13, Hartley 19, Cado 16, Thomas 11, Deniz Çolakoğlu, Tuğba Taşçı, Gülşah Gümüşay, Aysun Yararbaş, Melike Tuğba Oral
Enisey: Goldyreva 14, Kiryanova 3, Monroe 15, Svartyle 13 , McCallum 2, Kunakova, Marchenkova 11, Dorovskikh 2, Kiseleva 2
1. Periyot: 10-14
Devre: 36-32
3. Periyot: 45-48
MERSİN (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Rusya'nın Enisey takımını 69-62 yendi.