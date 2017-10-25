GÜNCELLEME - Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve Bank Asya'ya destek olmak için hesap açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından biri kadın 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlının ise gözaltı süresinin uzaltılmasına karar verildi.