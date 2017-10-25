Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karabük'te yangın

25 Ekim 2017 Çarşamba, 20:36

KARABÜK (AA) - Karabük'te 5 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında, Berhem Dalmış’a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Dalmış, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında, binayı dumanlar sardı. Dışarı çıkamayan apartman sakinleri, dairelerinde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının ardından apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen Resul Dalmış (10) ve Gülcan Arslan (17) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklar, tedavi altına alındı.

Bu arada bir apartman sakininin kafesteki kuşlarıyla evinden dışarı çıktığı görüldü.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL

KARABÜK'TE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Kardemir Karabükspor kupa maçına hazır
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR KUPA MAÇINA HAZIR
Safranbolu'da engellilere mobil şarj istasyonu
YEREL

SAFRANBOLU'DA ENGELLİLERE MOBİL ŞARJ İSTASYONU
Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

KARABÜK MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Uluslararası İleri Malzeme ve İmalat Teknolojileri Konferansı
YEREL

ULUSLARARASI İLERİ MALZEME VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI
Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KARABÜK'TEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Safran tarlaları turistlerin uğrak yeri oldu
YEREL

SAFRAN TARLALARI TURİSTLERİN UĞRAK YERİ OLDU
Kardemir Karabükspor'da kupa maçı hazırlıkları
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA KUPA MAÇI HAZIRLIKLARI
Arkadaşları &quot;Cansu&quot; için yürüdü
YEREL

ARKADAŞLARI "CANSU" İÇİN YÜRÜDÜ

&quot;Yönetim olarak görevimizin başındayız&quot;
YEREL

"YÖNETİM OLARAK GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"