Karabük'te yangın

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 5 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında, Berhem Dalmış’a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Dalmış, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında, binayı dumanlar sardı. Dışarı çıkamayan apartman sakinleri, dairelerinde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının ardından apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen Resul Dalmış (10) ve Gülcan Arslan (17) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklar, tedavi altına alındı.



Bu arada bir apartman sakininin kafesteki kuşlarıyla evinden dışarı çıktığı görüldü.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.