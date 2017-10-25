Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına sanık ifadeleri ve talepleriyle devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmanın 2. celsesinde, Memduh Boydak, Halit Gazezoğlu, Metin Filiz, Hamdi Kınaş'ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Hacı, Şükrü ve Bekir Boydak ile Metin Çiftçi ve Muzaffer Güner'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, talimatlı ifadeleri alınan tanıkların iddiaları mahkeme başkanı tarafından okundu.

Daha sonra mahkemeye katılarak ve talimatlı olarak yazılı ifadede bulunan tanıkların iddialarına yönelik sanıklara ve avukatlarına söz verildi.

Tutuklu sanıklardan Memduh Boydak, savunmasında, ortak oldukları Bizim Menkul Değerler şirketi üzerinden, FETÖ'yle alakalı bir kişinin yaptığı işlemden dolayı kendisinin ve kardeşlerinin yargılandığını iddia etti.

Bu şirket üzerinden 100 binlerce kişinin işlem yaptığını belirten Boydak, ailesinin günah keçisi ilan edildiğini ileri sürdü.

Boydak, bu şirketin 60 ortağı olmasına rağmen sadece 4 ortağın kovuşturulduğunu, 3 celse boyunca kendiyle ilgili 30'a yakın tanık dinlendiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Kayseri gibi 1 milyon 300 bin nüfusa sahip bir kentte sadece 30 kişi benimle ilgili tanıklık yaptı. Birçoğu da mahkemeye gelemedi. Gelenler ise yan çizdi. Örneğin dün dinlediğimiz tanık N.E'yi yıllardır tanırız ama burada doğruları söylemedi. Amerika'da benim yardım yaptığım söylenilen okulda onun 3 çocuğu eğitim görüyor, bunu söylemedi. Bu okuldan gelen eğitimciler bunun işletmesinde sinevizyon kurarak sunum yaptılar, okullarını tanıttılar. Bu okulun spor salonu ihtiyacı varmış ben de 200 bin dolar yardım yaptım. Ben yaptığım eğitim yardımlarını saklamıyorum, her zaman da söylüyorum. Ama N.E, toplantıya ev sahipliği yaptığı gibi o okula araba satın alıp bağışladı ama bunu da söylemiyor. Gizli tanıkların çoğunu tanımıyorum."

Duruşmaya SEGBİS'ten katılan tutuklu sanık Hacı Boydak da "Kardeşim Memduh'u Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetine girmesi için ben görevlendirdim. Bundan dolayı onun suçu varsa bana yükleyebilirsiniz. Hiçbir tahliye talebim yok, ben burada memnunum." şeklinde konuştu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

