Kars 36 Spor'a coşkulu karşılama

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KARS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Altınordu'yu 1-0 yenerek adını 5. tura yazdıran Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımı Kars 36 Spor, kentte coşkuyla karşılandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda bir araya gelen taraftar grubu, İzmir'den galibiyetle gelen Kars 36 Spor kafilesini davul, zurna ve meşalelerle karşıladı. Kentte sevinç turu atan kafile, daha sonra Ali Gaffar Okkan Spor Tesisleri'ne geldi.

Kars 36 Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tur atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ayaklarımızda çarıklarla çok sıkıntılardan geçerek, zorlanarak, dışlanarak, Altınordu gibi bir takımı elemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyeti hemşehrilerimize hediye ediyoruz. İnananlar tarih yazar. Allah nasip ederse yazmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaleci Aykut Demirdelen de gerek İzmir'de gerek Kars'ta kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Arkadaşlarla oturup konuştuğumuzda aceba rüyadamıyız diye konuştuk. Gerçekten çok güzel bir galibiyet aldık. O pozisyon öncesi (Dk. 90+5 Sabahattin Genç'in gölü) maç bitti ben artık penaltılara odaklanmıştım, penaltılar nasıl geçer diye düşünüyordum ama son anda çıkıp golü atan ve bu mutluluğu yaşatan Sebahattin'e de ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.





- Kars Valisi Doğan, Kars 36 Spor'u kabul etti





Kars Valisi Rahmi Doğan da takımın kenti gelmesi sonrası kulüp başkanı Muharrem Yıldız, teknik heyet ve fubolcuları makamında kabul etti.

Doğan, burada galibiyetten dolayı Türkiye'deki tüm Karslıların sevinç yaşadığını hatırlatarak, "Güzel bir heyecan, Kars 5. tura yükseldi, tebrik ediyorum. Yokluk içerisinde faaliyette bulunduğunuzu, sıkıntılarınızın olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kars 36 Spor'a destek olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Kulüp için geçen günlerde düzenlediğimiz destek gecesinde hayal kırıklığı yaşadık. 200 kişiyi davet ettim ancak 20 kişi gelebildi. Gelen 20 kişiye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gönül verip oraya gelmeleri bile bizim için yeterliydi. Futbol şehirlerin birlik, bütünlüğü ve kardeşliğidir, şehirleri birbirine bağlar."





- "Sizi seven sessiz büyük bir grup var"





Doğan, Kars 36 Spor'un başarısının herkesi mutlu edeceğini ve bundan dolayı da iş adamları ve esnafın takıma destek olması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sizi seven sessiz ve büyük bir grup var. Bu grup, Karslı gençler, Kars sevdalısı insanlardır. Size dua eden, sizin başarınızla mutlu olan, sevinen bir gurup var. Para vermeyen destek olmayanlar olabilir önemli değil ama siz gönlünüzü yüreğinizi ortaya koydunuz, başarı elde ettiniz, bu mutluluğu bu şehre yaşattınız bundan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bu takıma sahip çıkalım ama sosyal medyada fotoğraf çektirirken, poz verirken değil. Herkes gücü kadarınca, elinden ne geliyorsa destek olsun."

Vali Doğan'a Kars 36 Spor forması ile atkısı hediye edildi.