Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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VAN (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu sene 6,7 milyar lira destek verdik, kredi kullandırdık. Van da bundan istifade etti. KOSGEB destekleri devam edecek." dedi.

Bakan Özlü, Van programı kapsamında İŞGEM ziyaretinin ardından Van Güçbirliği Platformu toplantısına katıldı.

Kentteki bir otelde AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Özlü, güzel bir istişare ortamı olduğunu, dile getirilen konularla ilgili notlarını aldığını söyledi.

Bölgeye verilen teşviklerin gözden geçirilmesinin istendiğini anımsatan Özlü, Cazibe Merkezleri Programı'nın hayata geçirileceğini, bölge için yeni teşviklerin söz konusu olduğunu vurguladı.

- Van'a enerji ihtisas bölgesi kurulacak

1 Temmuz 2017'de çıkardıkları "Üretim Reform Paketi"nde organize sanayi bölgelerinin bütün projelerini kredilendirdiklerini belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla OSB'nin kamulaştırılmasından, alt yapısına kadar bütün projelerini kredilendirebiliriz. Projelerinizle gelin, ne istiyorsanız, hangi projeniz varsa bakanlığa gelin destekleyelim. Enerji ihtisas bölgesi kurulması yönünde talepler var. Bunu Enerji Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Enerji Bakanlığımız bir ihale yaparak bunun sonucunu görmek istedi. Bu ihale yapıldı sonucu görüldü. Van'da bir enerji ihtisas bölgesi kurulması için Enerji Bakanlığıyla görüşme halindeyiz. Bunu en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Bölge enerji bakımından verimli bir bölge. Böyle bir bölgenin kurulmasını sonuna kadar destekliyoruz."

- "6,7 milyar lira destek verdik"

Van'daki İş Geliştirme Merkezi'nde son derece çağdaş ve modern iş yerlerinin bulunduğunu ve Türkiye'ye örnek olabilecek bir model gördüklerini kaydeden Özlü, Van'a bir bilim merkezi de kuracaklarını söyledi.

Başlangıçta 81 ilde yapılması düşünülen, sonrasında da 26 ilde yapılması planlanan bilim merkezlerini illerin büyüklüğüne göre küçük, orta ve büyük ölçekli olarak 3 kategoride sınıflandıracaklarını, bu kapsamda da büyü kşehir olan Van'a büyük ölçekli bir merkez kuracaklarını anlatan Özlü, şöyle devam etti:

"KOSGEB başkanımızı önümüzdeki haftalarda Van'a göndereceğiz, sizleri dinleyecekler. Bu sene 6,7 milyar lira destek verdik. Kredi kullandırdık. Van da bundan istifade etti. KOSGEB destekleri devam edecek. Geçen hafta iki yeni destek programı açıkladık. Araştırma geliştirme sonucu ortaya çıkan ama ticarileşmeyen ürünleri ithal ediyoruz, Türkiye'de pazarı var, bunu üretmek isteyenleri destekliyoruz. İki ana eksende 1 milyon lirayla 5 milyon liraya kadar destek verebiliyoruz."

"Ben şahsen hibelere karşıyım. Parayı verin, akabini sormayın. Hibelere karşıyım. Hibe istemeyin, uygun şartlarda kredi verelim. Çünkü hibe verdiğimiz zaman hibe alan bunun kıymetini bilmiyor." diyen Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O nedenle hibe değil de kredi. Geri ödemesi olsun, 3-5 sene sonra ödemesi olsun ama bu para geri ödensin. Alan da ciddiyetle 'ben bir para aldım, bunu geri ödeyeceğim'. Hibe vermeyi istememekle parayı alacak yatırımcıya girişimciye iyilik etmiş oluyoruz. Hesabını kitabını yapar daha ciddi işine sarılır ve başarılı olur. Türkiye'de yüzlerce sanayi sitesi var. Bunları çalıştık. 135 tanesinin taşınmaya ihtiyacı var. Artık kent merkezinde kalmış, 1970'li yıllarda kurulmuş. Bunlar verimsiz alanlar. Medeni şartlarda iş yapılabilir yerler değil. Bunları taşımak istiyoruz. Şehrin makul mesafede dışındaki bir alana taşımak istiyoruz. Bu sadece fiziksel taşınma değildir. Sanayi sitelerimizi modernize etmek istiyoruz. Yeni sanayi sitesinde mutlaka arıtma tesisi istiyoruz. Güneş enerjisinden istifade edebilecek üzerinde paneller olsun, elektiğini bir kısmını ya da tamamını kendi üretsin. Yağmur sularını toplayıp peyzajda kullanacak şekilde modern sanayi siteleri inşa etmek istiyoruz. Üretim reform paketine yazdık. Modern sanayi sitesine dönüşmek isteyen kooperatifleri, belediye ve özel idareleri yüzde 100 kredilendiriyoruz. Burası 6. bölgede bu nedenle faizler yüzde 1. Bu oranla kimseden para alamazsınız 15 yıl vadeli. Bu bakımdan hibeye karşıyız, hibe yok, parayı geri alacağız, ama çok uygun şartlarla."

TOKİ gibi çalışmadıklarını, taşınma taahhüdü istediklerini ve taşınan yerin kente makul mesafede olması gerektiğini anlatan Özlü, kentlere makul mesafede uzaklıkta modern, günün teknolojisini sonuna kadar kullanmış yapılar inşa etmek istediklerini vurguladı.

- "Yerli marka otomobillerin nerede üretileceği kesinleşmiş değil"

Katılımcılardan birinin Yenişehir'de 4 bin 500 dönümde otomotiv sanayisinden söz ettiğini anımsatan Özlü, şöyle devam etti:

"Orası otomotiv test merkezi. Bursa'da iki büyük fabrikamız var. Otomotiv yan sanayi var, büyük fabrikamız var. Orası test merkezi. Yerli marka otomobilin üretim merkezi değil. Oraya büyük bir test merkezi kurmak istiyoruz. Neden istiyoruz. Otomotiv sanayi şu anda orada. O fabrikalarımızda yeni çıkacak araçların testlerini yapacak test merkezi. Yerli marka otomobillerin nerede üretileceği konusu henüz kesinleşmiş değil. Önce bir tasarım yapalım sonra üretime geçelim. Şu anda yer konusu açık. İran'la ortak OSB konusu çalışıldı. Müstaşar yardımcımız İran'a gitti. Sanırım İran tarafında biraz sıkıntı var. Patentte, AB standartlarında bir patent kanunumuz var. Süreçleri kısalttık, masrafları azalttık. Sizlerden isteğim Van'a ilişkin hangi değer varsa onları tescilleyelim. Patentini, markasını, coğrafi işaretlerini sizlere verelim. Van'ın otlu peyniri ve balı tescilli olsun. Türkiye'de 2 bin 500'e yakın coğrafi işaret verebileceğimiz ürün var. Bunlar çok önemli. Marka değeri oluyor. Artık dünyada şehirler yarışıyor. Van'ı kalkındıracak olan sizlersiziniz. Sizin gayretiniz girişimciliğiniz Van'ı yüceltir."

Bu konuda devletin elinden geleni yaptığını vurgulayan Özlü, "Vanlıların girişimci olması gerekiyor. Türkiye'de özel destek almadığı halde kalkınan iller var. Gaziantep. Devlet destekleri Antep'e özel tasarımlanmıyor. Farkınız yok. Aslında coğrafi olarak çok güzel konumdasınız. Türkiye için de son derece önemli bir ilimiz Van. Sizlerin diğer kentlerle yarışıyor olmanız lazım. Van için gereken herşeyi yapacağız. Siz isteyin biz gerekeni yapacağız. Van'ı büyütecek olan sizlersiniz. " diye konuştu.

- Vali Zorluoğlu

Van Valisi Murat Zorluoğlu ise hükümetin ve devletin terörle kararlı mücadelesi neticesinde bugün Van'ın artık terörle anılmadığını kaydetti.

Öğleden önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Toplantıda hükümetin terörle mücadeledeki kararlılığının artarak devam ettiği konusu ve bu şehirlerde köylerde, mahallelerde, dağlarda bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin etkili bir şekilde devam edeceğini hümetimizin bir talimatı olarak bizlere ilettiler. Van'da terörle mücadele olumlu neticeler verdi. Gündüz ve gece sokakları cıvıl cıvıl olan bir kent. Bu yıl şu ana kadar İran'dan ilimizi ziyaret eden turist sayısı 400 bin civarındadır. Terörün minimize edilmesi yatırımlara da zemin hazırladı. İlimizin ekonomisinin öncelikle olarak hayvancılık tarım ve turizme dayanmakla birlikte gelişen bir sanayi de var. OSB'de şu anda 100'ün üzerinde firma üretim yapıyor ama Van için bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Hükümetin Van'ın da aralarında bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı'yla yeni yatırımların OSB'de yükseleceğini hep birlikte göreceğiz."

Toplantıya, Güçbirliği Platformu mütevelli heyeti üyeleri, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakan Özlü, toplantının ardından kentten ayrıldı.