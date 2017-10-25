Karabük'te trafik kazası

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Uludağ'ın (47) kullandığı 34 T 0705 plakalı otomobil, Rıfkı Öztürk'ün idaresindeki 78 SK 610 plakalı panelvan ile Saffet Kadim'in kontrolündeki 78 AZ 920 plakalı otomobil, Eflani-Safranbolu karayolu Kavak mevkisinde çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Uludağ'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Diğer sürücüler ile Nazmi Gündüz, Mehmet ve Hanım Öztürk yaralandı.
Yaralılar ise Safranbolu ve Eflani'deki hastanelere kaldırıldı.