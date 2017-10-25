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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 21:05
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'i ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 TK 342 plakalı tır, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Topçular Kavşağı mevkisinde kontrolden çıktı. Tır, aralarında servis minibüsü ve otomobillerin olduğu 10 araca çarparak durabildi. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik tek şeritten ve yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.

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