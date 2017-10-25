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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

25 Ekim 2017 Çarşamba, 21:08


Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Mehmet Kağan Bingül

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Dk. 45 Acka), Kubilay Sönmez (Dk. 62 Taylan Antalyalı), Murat Gürbüzerol (Dk. 74 Burhan Eşer), Abdulkadir Özdemir, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Boubacar, Lokman Gör, Erhan Çelenk, Mert Nobre

Tire 1922: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan, Furkan Tuşik, Nihat Yılmaz, Sefa Durmuş (Dk. 79 Sergen Yakupçebioğlu), Gökhan Erdöl, Orkun Dervişler (Dk. 72 Tolunay Yurtseven), Kemal Samet Özen, Mümin Talip Pazarlı, Güner Okay (Dk. 45 Mümin Aysever), Veysel Aksu

Goller: Dk. 5 Lokman Gür, Dk. 79 Abdulkadir Özdemir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Gökhan Erdöl (Tire 1922), Dk. 40 Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 3. Lig takımlarından Tire 1922'yi 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.

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