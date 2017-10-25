Sakarya'da sağanak

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren sağanak nedeniyle merkezden geçen Seyran Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.
Derenin taşması sonucu park halindeki dört araç sular altında kaldı. Ekipler, yolu ulaşıma kapatırken, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince suların tahliye edilmesinin ardından, yol tekrar ulaşıma açıldı.
Yağış nedeniyle bazı mahallelere giden yolda bulunan köprüler ulaşıma kapanırken, ilçedeki sanayi sitesinde bazı iş yerleri sular altında kaldı.
Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki 15 iş yerinin sular altında kaldığını söyledi.
Bazı evlerin de yağıştan zarar gördüğünü aktaran Özel, ekiplerin müdahale ettiğini ve dere suyunun alçaldığını belirtti.
- Metrekareye 80 kilogram yağış düştü
Öte yandan SASKİ'den yapılan açıklamada, Kaynarca'da 4 saatte metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştüğü belirtilerek, ekiplerin sorun yaşanan bölgelere müdahale ettiği kaydedildi.