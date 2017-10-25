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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

25 Ekim 2017 Çarşamba, 21:21
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Gaziantep

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal

Gazişehir Gaziantep: Necati Yılmaz, Kabasele (Dk. 77 Zec), Yusuf Cihat Çelik, Özgür Can Özcan, Yasin Palaz (Dk. 46 Sinan Osmanoğlu) , Mustafa Sami Can Keskin, Del Valle (Dk. 62 Murat Ceylan), Ali Aytemur, Muhammet Himmet Ertürk, Okan Derici, Özgür Özkaya

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hüseyin Erol, Hasan Kaya (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Çınar Tarhan (Dk. 74 Güney Tutçuoğlu), Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Umut Aslan (Dk. 73 Barış Gök)

Goller: Dk.19 Okan Derici (Gazişehir Gaziantep), Dk. 75 ve Dk. 89 Hasan Kaya (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Burak Öksüz, Dk. 65 Hüseyin Erol, Dk. 79 Bilal Özhan (Ankara Demirspor), Dk. 35 Yasin Palaz, Dk. 66 Cihat Çelik, Dk. 90 Okan Derici (Gazişehir Gaziantep)


GAZİANTEP (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 3. Lig temsilcisi Ankara Demirspor, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yenerek, 5. tura yükseldi.

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