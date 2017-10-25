Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Aleksander Pavlov (Makedonya), Gilberto Hoxha (Arnavutluk), Stylianos Symecnidis (Yunanistan)
Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 7, Nilay Kartaltepe 3, Melis Gülcan 4, Miljkovic 8, Tolo 18, İlknur Yıldızhan, Page 15, Marginean 12
Basket 90: Jankoska 12, Copper 12, Skerovic 6, Makurat 5, Rembiszewska 10, Kotnis, Jakubiuk, Aleksandravicius 12, Vitol 5
1. Periyot: 23-7
Devre: 38-35
3. Periyot: 51-49
KAYSERİ (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Abdullah Gül Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Basket 90'ı 67-62 yendi.