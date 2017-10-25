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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

25 Ekim 2017 Çarşamba, 21:28


Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Aleksander Pavlov (Makedonya), Gilberto Hoxha (Arnavutluk), Stylianos Symecnidis (Yunanistan)

Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 7, Nilay Kartaltepe 3, Melis Gülcan 4, Miljkovic 8, Tolo 18, İlknur Yıldızhan, Page 15, Marginean 12

Basket 90: Jankoska 12, Copper 12, Skerovic 6, Makurat 5, Rembiszewska 10, Kotnis, Jakubiuk, Aleksandravicius 12, Vitol 5

1. Periyot: 23-7

Devre: 38-35

3. Periyot: 51-49


KAYSERİ (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Abdullah Gül Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Basket 90'ı 67-62 yendi.

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