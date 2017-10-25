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Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 21:36
Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Üçgöz köyünden Besni istikametine gelen Kadir Ayaydın idaresindeki 02 SA 286 plakalı hafif ticari araç, Karağaç köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Ayaydın ile araçtaki Fatma Ayaydın, İsmail Ayaydın, Nehir Ayaydın, Aysel Demirkol, Azra Demirkol, Yusuf Altuntaş ile Gülşen Budak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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