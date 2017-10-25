Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, güneş enerjisi sisteminin son iki yıldır doruk noktasına ulaştığını ve 2 bin megavatın üzerinde bir kurulum sağlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, "İklim Değişikliği Kamu Bilincinin Artırılması ve Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi" kapsamında GÜNDER ve Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen "Sahil Kentlerinde Çatı Üstü Kurulumlar Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Kaleli, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının çok hızlı ilerlediğini söyledi.

Güneş enerjisinde son dönemlerde çok iyi gelişmeler yaşandığını ifade eden Kaleli, "Güneş enerjisi sektörü son iki yıldır doruk noktasına ulaştı. İki yılda 2 bin megavatın üzerinde bir kurulum sağlandı. Yatırımlar oldukça iyi ve hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Kaleli, Ankara'nın güneyinden başlayarak, Türkiye'nin her yerinde tarım arazisi hariç çatılarda, tarlalarda ve arazilerde bu sistemlerin kurulması için çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Bakanlığın ve hükümetin teşviki 2020 yılı sonuna kadar vermeye devam edeceğini belirten Kaleli, şöyle konuştu:

"2020 yılı sonuna kadar her üretilen kilovatsaat başına 13,3 centlik bir alım garantisi devam edecek. Bodrum bu açıdan oldukça önemli. Tamamen düz çatılardan oluşuyor. Düz çatılar bu iş için oldukça rahat kurulum yapılacak alanlar. Oldukça da fazla çatı var. Nem oranı düşük bu açıdan çok verimli ve sağlıklı santrallerin burada işletmeye alınabileceğini düşüyoruz."

Toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da yenilenebilir enerjiye çok önem verdiklerini anlattı.

Kocadon, güneş enerjisi sistemlerini önümüzdeki günlerde Bodrum Belediyesinin ek binalarının üzerine kurmak için çalışma başlatacaklarını ifade etti.

Toplantıda, Bodrum Belediyesi ile GÜNDER arasında proje ve iş birliği protokolü de imzalandı.