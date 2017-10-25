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Basketbolda maçın ardından

25 Ekim 2017 Çarşamba, 21:59


GAZİANTEP (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol rakibi Iberostar Tenerife'ye 87-74 mağlup olan Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, mücadelede rostasyon sorunu yaşadıklarını söyledi.

Dedas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle maçın son 7 dakikasında rakiplerinin çok iyi oynadığını ifade etti.

İyi savunma yaptıklarını ancak hücumda istediklerini yapamadıklarını anlatan Dedas, "Faul problemini çok yaşadık. İyi ritim yakaladığımızda rotasyon sorunu yaşayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu." dedi.

Dedas, hafta sonu ligde Eskişehir Basket ile oynayacakları maçın önemine işaret ederek taraftarlar bu maça da davet etti.

Iberostar Tenerife Başantrenörü Nenad Markovic ise "Türkiye'de olmak güzel. Maça bakarsak akıllı oynadık ve kazandık. Tüm oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Markovic, Gaziantep'te güzel ağırladıklarını da sözlerine ekledi.


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