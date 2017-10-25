ByLock'ta annesinin kızlık soyadını kullanmış

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski polis memuru 10'u tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanıklardan S.Y, M.Y, H.T, R.S ve avukatları hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar T.Ü, A.B, B.Y, Ö.F.O, N.İ, Ş.T ise Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık M.B, 2012 yılında Adana'ya tayininin çıktığını, daha sonra örgüt mensuplarının kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.



Sanık M.B, 17-25 Aralık sonrası bu örgütte siyasi söylemlerin baş göstermesi üzerine durumdan rahatsız olmaya başladığını kaydetti.

Diğer tutuksuz sanık G.G'nin telefonuna Bylock'u yüklediğini öne süren M.B, "Bu program üzerinden ayet ve hadis geldi. Yaklaşık 3-4 ay bu programı kullandım. 2015 mayıs ayında ben bunlarla irtibatımı kestim. ByLock programında kullanıcı adı olarak annemin kızlık soyadı olan Yavuz'u 'Yavuz01' kullanıcı adıyla kullandım. Bu örgüt beni perişan etti. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Daha sonra iddia makamı ByLock kullanıcıları olduğu tespit edilen sanıklardan E.Ü, H.A, V.E, S.S, B.Ü, E.T, M.B, G.G, R.T, M.K, B.A'nın tutuklanması yönünde mütaalasını verdi.



Mahkeme heyeti ise sanık S.S'nin tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen sanıklardan G.G. hakkında yakalanmak üzere tutuklama emri çıkarılmasına, diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.