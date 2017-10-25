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Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin dava

25 Ekim 2017 Çarşamba, 22:19

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale eden bir polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili 11’i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanıklardan 18 yaşından küçük S.Ö ile E.T, N.K, O.B, R.S, S.Ş, K.B, Z.B, S.U ile Osman Işıklı ve avukatları katıldı. Şanlıurfa T2 Cezeaevi’nde tutuklu Mehmet Türkmenoğlu da SEGBİS'le duruşmaya katıldı.

İzinsiz gösteride polis memuru Mustafa Yeli’yi şehit ettiği ve polisteki sorgusunda itirafta bulunduğu ileri sürülen S.Ş, daha önceki ifadelerinin doğru olmadığını savundu.

Herhangi bir olaya karışmadığını öne süren sanık S.Ş, şunları söyledi:

"Bir polisin şehit edilmesini benim üzerime bırakıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu olayı kim yaptı, kim yapmadı bulunsun. Bizim oturduğumuz mahallede onlarca olay oldu ben hiç birine katılmadım. Aleyhime olan gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum. İşlemediğim bir suçtan dolayı yargılanıyorum, suçsuzum tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanıklardan Mehmet Türkmenoğlu da HDP yöneticisi olduğunu, çocukları yönlendirip eyleme teşvik etmediğini ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık S.Ö de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, olay anında başka yerde olduğunu iddia etti.

Mahkemede savunması alınan diğer sanıklar da suçlamalarını kabul etmedi.

Daha sonra cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde mütaalasını verdi. Mahkeme heyeti ise sanıklardan S.Ö'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polis memuru Yeli vurularak şehit olmuştu.

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