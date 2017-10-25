Muş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serdar Bozkurt yönetimindeki 44 LN 634 plakalı kamyonet, Bulanık- Malazgirt karayolunun 10. kilometresinde, Sait Özer'in kullandığı 49 D 1452 plakalı şeker pancarı yüklü traktörle çarpıştı. Bu sırada Abdulcabbar Arslan idaresindeki 49 D 4085 plakalı kamyonet de kaza yapan araçlara çarptı ve ardından şarampole devrildi.
Kazada, Bozkut'un kullanığı kamyonetteki yolculardan 15 yaşındaki Serhat Uğuz hayatını kaybetti, sürücü Serdar Bozkurt ve diğer kamyonetin sürücüsü Arslan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.