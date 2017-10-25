Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 1 ölü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 19 yaşındaki genç öldü.
Yakup Kılıç idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, merkez Eyyübiye ilçesi SSK kavşağı çıkışında bariyerlere çarptı.
Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kılıç'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kazayı haber alarak olay yerine gelen Kılıç'ın yakınları ise gözyaşı döktü.
Öte yandan görgü tanıkları Kılıç ile peşpeşe giden 4 motosikletin yarıştığını öne sürdü.