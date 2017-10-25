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Rodallega'dan kırmızı kart açıklaması

25 Ekim 2017 Çarşamba, 22:47


TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çorum Belediyespor'u deplasmanda 6-0 yendiği karşılaşmada rakibine kafa atarak kırmızı kart gören Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi cezalı konumuna düşen Kolombiyalı forvet oyuncusu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hareketimin profesyonel olmadığını kabul ediyorum ama ırkçılığı kabul edemem. O an incindim ve kontrolümü kaybettim." ifadelerini kullandı.

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