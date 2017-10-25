Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 16 sanıktan 5'i tutuklandı.
Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16 ayrı davaya tutuklu sanıklar Yalçın Arslan, Sabri Taşkuyu, Mustafa Özcan, Recai Dönmez ile tutuksuz sanıklar Hasan Tahsin Topbaş, Özge Çelikdemir, Mustafa Aldanmaz, İbrahim Kadıoğlu, Efkan Karataş, Kadir Özkan, Yasemin Aytekin, Şirin Yılmaz, Nihat Özyılmaz, Fatma Oruç, Kübra Aktaş, Gülcan Dalar ve avukatları katıldı.
"Silahlı terör örgütü üyesi olma" ve "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılanan sanıklar, suçlamaları redderek beraat ve tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Sabri Taşkuyu'ya 10 yıl 6 ay, Kübra Aktaş'a 9 yıl 9 ay, Şirin Yılmaz'a 6 yıl 3 ay, Efkan Karataş'a 6 yıl 3 ay, Mustafa Aldanmaz'a 2 yıl 10 gün hapis cezası verdi.
Tutuksuz yargılanan sanıklardan Özge Çelikdemir, İbrahim Kadıoğlu, Yasemin Aytekin, Nihat Özyılmaz ise beraat etti.
Öte yandan Kadir Özkan, Yalçın Arslan, Fatma Oruç, Mustafa Özcan, Recai Dönmez, Mustafa Özcan ve Recai Dönmez'in yargılandığı davaların duruşmaları ertelendi.